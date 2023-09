Aggredita da due donne. È successo alla consigliera comunale di Palermo, Giulia Argiroffi, che stava uscendo da una scuola di corso Vittorio Emanuele, quando ha visto, in contromano, due donne a bordo di un auto, dirette in centro, che in questo modo aggiravano le telecamere della zona a traffico limitato. Argiroffi ha raccontato di non aver ceduto il passo alla macchina che arrivava in senso opposto, e ha iniziato a riprendere la scena col cellulare. Come si vede nel video, la consigliera del gruppo Oso è stata aggredita. Stando al suo racconto, anche con schiaffi.