Cercavano di attraversare i binari della ferrovia nel tentativo di prendere una scorciatoia per raggiungere il “Festival Duro”, in Catalogna, ma la scarsa visibilità ha impedito loro di vedere il treno che stava sopraggiungendo e che li ha travolti, uccidendoli. Sono morti così quattro ragazzi intorno alle 20 di domenica, nei pressi del Comune di Montmeló, nella provincia di Barcellona, in Spagna, sorpresi dal mezzo uscito a tutta velocità da una curva.

Secondo quanto riportano EuropaToday e alcuni media locali, le vittime stavano tentando di raggiungere con una scorciatoia “il primo festival hard techno della Catalogna”. Insieme a loro, sono rimaste ferite in maniera non grave altre tre persone fra cui quella che alle 20.18 ha chiamato per prima i soccorsi. Curate sul posto e trasferite all’ospedale Mollet del Vallès, sono state poi assistite da psicologi. Anche il macchinista che si trovava alla guida del convoglio è stato affidato ad alcuni psicologi.

Nella serata, i Mossos d’Esquadra hanno intanto respinto la proposta del sindaco di annullare il concerto che aveva riunito 15.000 persone poiché la sicurezza dei partecipanti non sarebbe stata garantita. L’incidente è avvenuto fra le stazioni di Parets del Vallès e Granollers-Canovelles. La circolazione è stata interrotta fino alle 23 circa, quando l’autorità giudiziaria ha autorizzato il treno coinvolto a spostarsi fino alla stazione di Granollers – Canovelles, in modo che i 170 viaggiatori potessero continuare il viaggio su un altro convoglio. L’età e il sesso delle vittime non è stata comunicata perché la polizia deve prima concludere l’identificazione dei cadaveri e informare le famiglie, ma alcune fonti hanno riferito al quotidiano La Vanguardia che si tratterebbe di tre ragazze e un ragazzo.

Immagine d’archivio