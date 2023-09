Le telecamere di sorveglianza hanno catturato il momento dell’agguato fatto da due uomini armati e incappucciati a Melbourne contro il boss Gavin Preston, uomo di spicco della malavita in Australia. L’uomo è stato ucciso a colpi di pistola intorno alle 10.20 del mattino, mentre si trovava in un bar di Keilor Village in pieno giorno. Preston, che era da poco uscito dal carcere, si trovava in compagnia di Abbas Maghnie, figlio del boss Nabil Maghnie.