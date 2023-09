Continua il periodo nero di Paul Pogba e, se possibile, il suo futuro diventa ancora più nebuloso: il centrocampista francese della Juventus è stato trovato positivo al testosterone durante un controllo antidoping. Secondo quanto riferisce l’AdnKronos, il controllo in questione è avvenuto in occasione della prima giornata di campionato il 20 agosto, ovvero la trasferta dei bianconeri a Udine. La gara è stata vinta dalla Juve per 0-3, Pogba era inserito nella lista della squadra ma non è entrato in campo.

(articolo in aggiornamento)