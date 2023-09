I senegalesi che vivono in Italia sono 200mila. L’anno scorso hanno inviato ai parenti in Senegal 438 milioni di euro dei loro risparmi. In media 4mila euro l’anno. Tre volte lo stipendio medio annuale del Senegal. Nella puntata Approdo Italia in onda lunedì 11 settembre alle 21.20 su Rai 3, il viaggio di Presadiretta arriva in Senegal per raccontare l’importanza delle rimesse per lo sviluppo dei Paesi d’origine dei migranti. Da Dakar a Niomrè, da Louga a Saint Louis all’estremo nord del paese, al confine con la Mauritania. Un viaggio per mostrare come in molti villaggi senegalesi, tutto ciò che funziona, ospedali, dispensari, scuole, strade, moschee, raccolta dell’immondizia, distribuzione dell’acqua, è stato costruito grazie alle rimesse delle persone emigrate. L’anno scorso le rimesse degli emigrati segenalesi che lavorano all’estero sono arrivate alla cifra record di 2,71 miliardi di dollari, quasi il 10% del pil dell’intero Senegal. A livello globale sono 800 miliardi di dollari le rimesse che gli immigrati inviano nei propri Paesi, il triplo di quanto si spende in aiuti allo sviluppo.

La puntata è dedicata all’emergenza migranti. Nonostante le restrizioni imposte alle imbarcazioni delle Ong che svolgono soccorso in mare, nonostante il Memorandum firmato con la Tunisia, gli arrivi del 2023 hanno già battuto tutti i record degli ultimi anni. Come gestire questa situazione allora? Di cosa ha bisogno il sistema dell’accoglienza? Cosa ha ottenuto il Governo a livello europeo e internazionale con le nuove politiche sui migranti? Non sarebbe meglio affrontare i fenomeni migratori – usando le parole del Presidente Mattarella – come “movimenti globali, che non vengono cancellati da muri o barriere”?

Approdo Italia è un racconto di Riccardo Iacona, con Cecilia Carpio, Pablo Castellani, Elena Marzano, Elena Stramentinoli, Cesarina Trillini, Paola Vecchia, Eugenio Catalani, Fabrizio Lazzaretti, Alessandro Marcelli

