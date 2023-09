“Le dichiarazioni di Giambruno le ho trovate infelici, ha spostato l’attenzione dal lupo alla vittima, ed è completamente sbagliato. La presidente del Consiglio, che da un lato voleva proteggere il suo compagno per istinto, parla da presidente del Consiglio e deve permettere a qualsiasi donna di poter circolare liberamente in sicurezza”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, alla Festa de ‘Il Fatto Quotidianò, in corso a Roma. “C’è un conflitto di interesse”, prosegue, Giambruno “non è nella condizione psicologica di svolgere con serenità il suo lavoro, ma se lui si sente di poterlo fare siamo in democrazia, non c’è una legge, stiamo parlando di opportunità”.