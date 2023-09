Hanno cercato di far esplodere una bomba carta priva di miccia creando una scia di polvere da sparo, ma qualcosa è andato storto e l’esplosione li ha travolti. Per questo un ragazzo di 21 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Angelo di Mestre mentre due amici di 16 anni sono rimasti feriti lievemente. Illesi, ma sotto choc, altri due ragazzi. È quanto successo nel pomeriggio di sabato 9 settembre a Mirano, in provincia di Venezia.

Secondo quanto ricostruito, tutto è successo intorno alle 17.30, sotto al cavalcavia dell’autostrada in via Novello: il gruppo, composto dal 21enne e quattro sedicenni, si è ritrovato in possesso (ancora non è chiaro come) della bomba carta e ha cercato di farla esplodere. Agli agenti della polizia locale intervenuta sul posto assieme ai carabinieri e all’ambulanza, i giovani hanno detto di aver trovato l’ordigno in strada e che l’esplosione è stata accidentale, ma gli inquirenti non escludono che possano averla fabbricata loro artigianalmente. Di certo c’è che sono in corso indagini di cui è stata informata anche la Procura di Venezia e che il 21enne ha perso il braccio sinistro nello scoppio della bomba carta.