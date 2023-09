“I ministri fanno cose anche senza dirle. La missione di pace di Zuppi, a cui tutti abbiamo dato speranza, chi pensate abbia aiutato a realizzarla, chi pensate abbia dato il supporto per la sicurezza, per il trasporto e fatto pressioni su Zelensky perché lo ricevesse? Il guerrafondaio ministro italiano. La politica è questo”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto intervistato da Peter Gomez e Fabrizio D’Esposito alla Festa del Fatto quotidiano in corso alla Casa del jazz di Roma (rivedi l’incontro integrale). La “politica non può fare il tifo deve analizzare le situazioni. Occorre un intervento esterno per cercare, mentre si aiuta, di aprire varchi per cercare la pace. È quello che mi auguro possa succedere”.

