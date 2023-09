Jorge Martin su Ducati Pramac vince la gara Sprint del Gp di San Marino di MotoGp a Misano davanti a Marco Bezzecchi con la Ducati Mooney VR 46. Ma a stupire tutti è la strabiliante prestazione di uno stoico Francesco Bagnaia: il pilota della Ducati ufficiale riesce a conquistare il podio nonostante una gamba ancora dolorante dopo la terribile caduta del Gp di Catalunya di domenica scorsa. Il leader del Mondiale negli ultimi giri della mini-gara del sabato è riuscito anche a difendersi dall’attacco di Dani Pedrosa, anche lui stupefacente in sella alla Ktm. Lo spagnolo ha chiuso davanti al compagno di squadra Brad Binder. Sesto posto per Vinales con l’Aprilia, settimo Marini con l’altra Ducati VR46. A chiudere la top ten Aleix Espargaro, Alex Marquez e Marc Marquez.

Il podio della Sprint è lo stesso delle qualifiche, che sabato mattina hanno definito la griglia di partenza anche per il Gran premio della domenica. Martin, in grande condizione, è stato il più veloce davanti a Bezzecchi e appunto a Bagnaia, che sul giro secco ha dimostrato di essere competitivi nonostante i traumi alla gamba colpita dalla moto di Binder meno di una settimana fa. I dubbi per il pilota Ducati riguardano semmai la tenuta in gara. Il Gp della domenica infatti ha il doppio dei giri della gara Sprint e alla lunga Bagnaia potrebbe sentire sempre più dolore. La classifica però lo conforta: con il successo nella Sprint, Martin guadagna solo 5 lunghezze e Bagnaia è ancora in testa al Mondiale con 267 punti, a +45 sullo spagnolo e a +69 su Bezzecchi.

“E’ qualcosa di incredibile arrivare al terzo posto considerando la situazione e il dolore che provo mentre guido. Una prestazione fantastica. Le sensazioni durante la gara non erano le migliori ma sono sempre felice di salire sul podio. Vediamo domani, oggi voglio godermi quanto fatto”, ha commentato Bagnaia poco dopo essere sceso dalla moto.