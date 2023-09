“È una riforma che non farà altro che allungare i tempi e complicare la vita nei piccoli tribunali, dove non ci sarà un numero adeguato di magistrati che si possano alternare per non creare situazioni di incompatibilità”. Lo ha detto l’avvocato e giurista Franco Coppi, in un incontro con Camillo Davigo moderato da Gianni Barbacetto e Valeria Pacelli (rivedi l’integrale) alla Festa Del Fatto Quotidiano 2023 alla Casa del Jazz (leggi il programma completo). Coppi ha espresso il suo giudizio sulla riforma della giustizia voluta dal ministro Nordio e in particolare alla norma che prevede che non sarà più solo un giudice ma un collegio di tre a dover emettere le misure cautelari. “È un’altra cosa fatta all’italiana. Non si tiene conto delle situazioni che si verranno a creare nei piccoli tribunali. Non so dove verranno trovati tutti questi magistrati che poi si troveranno in situazioni di incompatibilità quando dovranno procedere a giudizio. Sembra che tutte queste considerazioni non siano state fatte di fronte all’idea di migliorare le garanzie”.