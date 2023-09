La fuga di Daniel Khalife è durata tre giorni: l’ex soldato britannico, accusato di terrorismo, evaso da un carcere di Londra è stato arrestato. Il 21enne, ex militare dell’esercito di Sua Maestà, accusato d’aver pianificato azioni terroristiche e di potenziale spionaggio era evaso il 6 settembre dalla prigione londinese di Wandsworth. Lo rende noto la Metropolitan Police, scrive la Bbc.

L’uomo è stato fermato attorno alle 11, le 12 in Italia, nella zona di Chiswick, quartiere dell’ovest di Londra che era diventato il fulcro delle ricerche della Polizia. La notte scorsa, infatti, proprio lì ci sono stati “avvistamenti confermati” dell’ex militare evaso, comprese chiamate da parte di alcuni residenti. L’operazione per catturarlo, lanciata nella notte, ha coinvolto almeno un elicottero della polizia.

Khalife è accusato di aver piazzato un finto ordigno in una base militare e di aver violato l’Official Secrets Act britannico per aver ricercato delle informazioni sul personale delle forze armate a fini terroristici. In prigione il 21enne, che ha sempre negato le accuse a suo carico, era in attesa di giudizio.