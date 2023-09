“Il ministro dei Trasporti non ha avuto un minuto di tempo per andare a deporre un fiore a Brandizzo perché doveva fare il red carpet a Venezia e poi andare ad accarezzare una gomma della Ferrari a Monza. Trovo questi comportamenti vergognosi“. A dirlo è stato il fondatore ed ex direttore de il Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, alla Festa del Fatto alla Casa del jazz, in riferimento a quanto fatto da Matteo Salvini dopo la tragedia che è costata la vita a cinque operai. “Mi sarei aspettato che qualcuno ne chiedesse conto al ministro, ma non è stato fatto”.