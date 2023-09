Dopo essere stata posticipata di 8 giorni, slitta di un anno la chiusura del traforo del Monte Bianco per i lavori di manutenzione. La decisione, come appreso dall’Ansa, è stata presa dalla commissione intergovernativa, composta di rappresentanti dei ministeri italiani e francesi. Il programma dei lavori sulla volta del tunnel prevedeva in origine la chiusura dell’infrastruttura dal 4 settembre fino a dicembre.

Mercoledì il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva dichiarato che “in funzione della tempistica dei lavori necessari al ripristino del traforo del Frejus” sarebbe stata valutata dalla commissione la richiesta italiana di riprogrammazione degli interventi di manutenzione: “Per quanto necessari ed urgenti, queste misure non sono però sufficienti: la fragilità delle infrastrutture transalpine di collegamento è emersa con ancora maggiore evidenza in occasione di questo ultimo evento che ha interessato il Frejus”, ha sottolineato Tajani riferendosi all’emergenza traffico dei giorni scorsi riscontrata in direzione Francia, legate alla chiusura del Frejus ai mezzi pesanti (a causa della frana da 10 mila metri cubi caduta il 27 agosto scorso in Maurienne) che avevano portato fino a 7 ore di coda per valicare il confine.