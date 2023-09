In diretta la conferenza stampa, a Palazzo Chigi, dopo la riunione del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera, tra le altre cose, al decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del mezzogiorno del Paese; il decreto legge recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile.