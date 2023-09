Dopo la sconfitta contro gli Stati Uniti ai quarti di finale del mondiale di basket, Nicolò Melli si è presentato in conferenza stampa mostrando tutta la sua amarezza per l’eliminazione. “Mi è stato chiesto cosa potevamo fare di più contro questa squadra. Niente. Abbiamo fatto tutto il possibile“, ha dichiarato il giocatore azzurro. “Lavoreremo ancora più duramente il prossimo anno finché non ci riusciremo. È molto importante essere tra le prime otto squadre del mondo, ma come atleta vuoi tornare a casa con una medaglia dopo tanta preparazione e competizione. Non vuoi tornare a casa e dire ‘Siamo nella Top 8’ ma allo stesso tempo dovremmo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto”.

Al fianco di Melli, in conferenza stampa c’era il tecnico della Nazionale italiana, Gianmarco Pozzecco, che ha abbracciato e applaudito il giocatore azzurro. Infine, il ct è rimasto al fianco di Melli, su precisa richiesta di quest’ultimo, nonostante l’iniziale volontà di abbandonare la sala. “Abbiamo meritato i quarti di finale, ma bisogna saper vincere e perdere. Ancora una volta dobbiamo imparare dalla sconfitta. Torneremo l’estate prossima”, ha aggiunto la stella dell’Olimpia Milano. L’immagini del coach e di Melli abbracciati è stata ripresa sui social da moltissimi appassionati di basket: è il simbolo della compattezza di una Nazionale che ha saputo emozionare.