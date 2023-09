Nella serata di martedì 05 settembre si è verificato un incidente aereo in Valtellina. Un elicottero privato austriaco con a bordo tre persone è precipitato attorno alle 20:45 in territorio di Gerola Alta, nei pressi dei laghi di Trona, in provincia di Sondrio, sulle Alpi Orobie. Salve le tre persone che vi erano a bordo: due di solo hanno riportato solamente delle ferite, mentre il pilota, di nazionalità svizzera, versa in condizioni più gravi, con lesioni più preoccupanti.

Sul luogo dell’incidente, a circa 1700 metri di quota, sono intervenuti i soccorritori di Vigili del fuoco e Soccorso alpino e del Sagf, il soccorso alpino Guardia di finanza. I tre feriti sono stati prima medicati e soccorsi sul posto e poi successivamente trasportati in ospedale, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo il più grave, ossia il pilota, e in quelli di Brescia e di Lecco gli altri due.

L’allarme è stato lanciato da uno dei tre individui che viaggiava a bordo del mezzo: le cause della caduta rimangono ancora ignote al momento. Sarà un’inchiesta a stabilirle, verificando anche se il mezzo fosse effettivamente fosse autorizzato a volare nelle ore serali.