Si trovava ad una festa in un locale con amici e parenti quando, avendo bevuto molto, ad un certo punto è uscito nel parcheggio e ha urinato tra le auto parcheggiate. E’ stato qui che, all’improvviso, un uomo si è avventato su di lui e l’ha massacrato di botte. La vittima è un ventottenne di origini colombiane residente a Cadoneghe: ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Padova, attorniato dai familiari. I fatti sono successi nella tarda serata di venerdì 1 settembre fuori dal dal disco bar Tropicana di San Giorgio delle Pertiche.

Secondo quanto si legge sul Corriere della Sera, i familiari della vittima hanno riferito che il ragazzo era sì alitccio, ma non aveva comportamenti violenti. Sul posto erano subito intervenuti i soccorritori del 112 e i carabinieri della stazione di Cittadella: l’aggressore è stato individuato ma al momento non risulta indagato. Il reato a suo carico sarebbe quello di percosse e lesioni, per il quale la magistratura può procedere solo in seguito a denuncia della parte lesa. Intanto il 28enne resta in coma farmacologico: le prossime ore saranno decisivi per valutare l’entità delle lesioni subite.