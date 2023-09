Si chiama Angelo, ha 19 anni e vive a Montelabbate, in provincia di Pesaro e Urbino. Dalla notte di sabato 2 settembre, come denunciano i familiari a Il Resto del Carlino, Angelo non si trova più. Il ragazzo ha deciso di andarsene senza avvertire nessuno fra familiari e amici: le ricerche sono scattate fin da subito. Il giovane starebbe attraversando un periodo di lieve smarrimento, ma nulla avrebbe lasciato presagire una sua scomparsa. Inoltre, non ha portato con sé nulla che possa servire nel lungo periodo, come portafogli, bancomat e documenti.

Angelo è stato ripreso da alcune telecamere vicine a casa sua mentre esce alle prime luci dell’alba, ma la scarsa nitidezza del video non permette di stabilire come fosse vestito al momento della sua scomparsa. Fin da subito sono partiti anche gli avvisi sui social per aiutare le ricerche e alla famiglia di Angelo è arrivata per ora una sola segnalazione su cui i carabinieri stanno facendo chiarezza. “Siamo in apprensione” dice sua madre Antonia, “perché si è allontanato senza dare punti di riferimento. Non sappiamo che vestiti indossava né da chi può essere andato. Lo stiamo cercando a Montelabbate, Montecchio e Pesaro”.