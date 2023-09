Un uomo è morto e centinaia di case e strade si sono allagate nella città portuale di Volos, nella Grecia centrale, dopo i temporali che hanno imperversato sulla zona per dieci ore. Un allevatore di bestiame è stato schiacciato da un muro crollato durante l’acquazzone, mentre un altro travolto da un torrente risulta disperso. Allagato anche l’ospedale e le autorità hanno emanato il divieto di circolazione a causa del maltempo. Il sindaco, Achilleas Beos, ha esortato i residenti a rimanere in casa a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito la Grecia, già travolta e messa in ginocchio da settimane da devastanti incendi. Beos ha lanciato l’appello ai cittadini: “Per favore restate a casa. Non dovremmo piangere nessuna vita. Non muovetevi, è pericoloso. Le vite umane vengono prima di tutto”, ha detto il sindaco.