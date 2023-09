“Se decidiamo di mettere al centro dei nostri ragionamenti il cittadino, e che il cittadino deve diventare protagonista, il premierato e il presidenzialismo in generale sono scelte che vanno in questa direzione”. Lo afferma il presidente del veneto, Luca Zaia, in un videomessaggio diffuso oggi. “Del resto – sottolinea – l’abbiamo già collaudato con i sindaci e con i presidenti di Regione, che sono eletti da anni direttamente dai cittadini. Questo ha garantito stabilità nelle amministrazioni delle Regioni e dei Comuni, ma ha garantito anche il fatto che il cittadino partecipa, sceglie i propri amministratori”. “Quindi non possiamo da un lato pensare che i cittadini vadano a votare e dall’altro non coinvolgerli appieno: i cittadini siano protagonisti principali di queste scelte”, conclude.