“Centrodestra si è riunito per la prima volta con largo anticipo per ragionare su quello che dovrà accadere per la prossima stagione, per dare ai cittadini migliori candidati possibili, per presentarsi uniti come del resto stiamo lavorando a livello nazionale. Credo sia un buon segnale. Sulla manovra le parole che ha usato Giorgetti credo siano corrette, rappresentative di tutti. Siamo prudenti. Ragioniamo con un quadro di riduzione degli sprechi, delle politiche che hanno messo in condizione spesso di non essere produttivi come il reddito di cittadinanza e sviluppare politiche che taglino il costo del lavoro. Siamo uniti nel governo, lavoriamo in squadra con una presidente come Giorgia Meloni che sta riaffermando nel contesto internazionale il ruolo dell’Italia come punto di stabilità in Europa per l’esigenza di rispettare le regole ma di essere competitiva”. Così Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, fuori da Montecitorio.