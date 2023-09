“Il governo non ha idee per la crescita di questo Paese. Si è ritrovato una Ferrari che cresceva all’11 per cento, ora abbiamo una bici a pedalata assistita”. Al Forum Ambrosetti, il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte attacca frontalmente il governo di fronte alla platea di imprenditori, banchieri e degli stessi ministri. La premier Meloni è assente. Ha preferito assistere al Gran Premio di Monza. “È andata lì dicendo che voleva una fonte di ispirazione per imparare a correre e a far correre l’Italia – commenta Conte – e allora ci stia a lungo a Monza perché ha bisogno di grande ispirazione”. A Cernobbio si è presentato invece il segretario di Azione Carlo Calenda: “Fossi in Meloni mi preoccuperei perché il governo sul piano industriale e sul Pnrr sta facendo un disastro”. La segretaria Pd Elly Schlein ha preferito non venire a villa d’Este sul lago di Como ma non ha rinunciato a un video collegamento nel quale ha spiegato i temi sul quale le opposizioni dovranno lavorare tra cui “la grande battaglia per un salario minimo che, dove è stato adottato, non ha avuto effetti negativi sulla popolazione ma ha rilanciato i consumi delle fasce più deboli”. La battaglia contro il lavoro povero è una priorità per i tre leader dell’opposizione ma servirà “una resistenza sul salario minimo – dice Conte – per evitare un disastro sociale”.