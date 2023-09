“Veniamo da un’emergenza pandemica e poi energetica” che il governo di allora “ha cercato di fronteggiare con grande coraggio” affrontando “cinque scostamenti di bilancio per creare le premesse di una grande ripartenza”. Così il leader M5s, Giuseppe Conte, parlando al Forum Ambrosetti di Cernobbio e difendendo il superbonus che ha creato “molto più di un ribalzo, come certifica non radio M5s ma l’Ufficio parlamentare di bilancio e Nomisma“. “Se c’è un debito buono – ha osservato – significa che non è solo costo ma investimenti e questo è stato il superbonus che al 31 gennaio del 2023 ha generato quasi un milione di nuovi occupati, un risparmio per le famiglie di 964 euro e tonnellate di CO2 tagliate”. “Si può trovare capo espiatorio nel superbonus ma – ha proseguito – la Guardia di finanza ha certificato che le truffe sono 360 milioni le potremmo aggiornare di poco, stiamo parlando dello 0,5% rispetto ai crediti fiscali del suberbonus”.