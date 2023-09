“Questa destra sta solo portando su la robaccia che c’è nel fondo del Paese, l’istinto corporativo, il tramonto del criterio di solidarietà, l’individualismo contro i beni collettivi, il venir via dei diritti civili. Del valore della minoranza. Non se la sono inventata, c’era e loro la stanno sdoganando”. Sono le parole dell’ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, intervistato ieri sera alla Festa dell’Unità nazionale di Ravenna dalla giornalista de La Stampa, Francesca Schianchi. “Per battere la destra – sottolinea tra gli applausi – bisogna partire dalle cose che uniscono e rendere compatibili le cose che dividono. Di questo passo, si arriverà all’anno del mai. Per il terremoto si era trovato un meccanismo fantastico che ha consentito allo Stato di diluire i costi, il meccanismo dei crediti di imposta, la triangolazione con le banche e la cassa depositi e prestiti – dice sul tema dei ristori all’Emilia-Romagna dopo l’alluvione – Se uno ha l’esigenza, va in banca, prende i soldi e comincia a lavorare. Ma questo non lo si vuol fare”.