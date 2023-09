Cilindri di plastica lunghi anche cinque-sei centimetri. Lungo il Mar Adriatico se ne possono trovare a centinaia, di tutti i tipi e colori. Di cosa si tratta? A rivelarlo è il gruppo di attivisti che col nome Archeoplastica, su Instagram, si occupa di sensibilizzare le persone sull’inquinamento dei nostri mari e delle nostre spiagge: sono i bossoli delle munizioni usate dai cacciatori. “Vengono portate dai fiumi – raccontano – dove è permesso cacciare gli animali acquatici. In pochi minuti, sulla costa pugliese, ne abbiamo trovati a centinaia. Ma perché i cacciatori non le raccolgono?”. Un altro problema, rilevato dagli attivisti, è che a oggi non esistono bossoli compostabili.

Video Instagram/Archeoplastica