Settembre è arrivato e come da tradizione la Formula 1 arriva a Monza. Nel tempio della velocità si corre il Gp d’Italia, con Max Verstappen che punta alla decima vittoria consecutiva (sarebbe un record assoluto) e la Ferrari che invece spera quanto meno di evitare l’ennesima figuraccia: l’obiettivo realistico è arrivare sul podio. La stagione finora è stata dominata dall’olandese della Red Bull, al comando del Mondiale con la bellezza di 138 punti di vantaggio sul secondo, il suo compagno di scuderia Sergio Perez. Ai piloti della Rossa, Charles Leclerc e Carlos Sainz, oltre alla lotta interna è rimasto ben poco: la speranza per Maranello è provare a recuperare quanto meno lo svantaggio nella classifica Costruttori, dove in questo momento dietro la Red Bull ci sono Mercedes e Aston Martin.

Gp di Monza, orari e dove vederlo in tv

Il Gran premio d’Italia sarà trasmesso in diretta come tutti gli appuntamenti della Formula 1 da Sky, in streaming su Now e su SkyGo. I canali di riferimento sono Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Venerdì le prove libere, sabato l’appuntamento alle 16 con le qualifiche e domenica la gara che scatta alle ore 15. Per l’appuntamento di Monza, però, sarà possibile seguire il weekend dei motori in diretta anche in chiaro, sul canale Tv8.

Il programma del weekend

Sky Sport, SkyGo e Now

Sabato 2 settembre

ore 9:25 F3 Gara Sprint

ore 12:30 F1 Prove Libere 3

ore 14:15 F2 Gara Sprint

ore 16 F1 Qualifiche

Domenica 3 settembre

ore 08:15 F3 Feature Race

ore 09:55 F2 Feature Race

ore 15 F1 Gara

TV8 (in diretta)

Sabato 2 settembre

ore 16 F1 Qualifiche

Domenica 3 settembre

ore 15 F1 Gara