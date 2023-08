Il canale Telegram Grey Zone associato al Gruppo Wagner ha pubblicato oggi un nuovo messaggio video del fondatore dell’esercito paramilitare Yevgeny Prigozhin – scomparso in un incidente aereo il 23 agosto scorso – dedicato a chi ha parlato della sua “liquidazione”. I media, commenta Ukrainska Pravda, suggeriscono che il video sia stato registrato pochi giorni prima della morte di Prigozhin ed è stato pubblicato per la prima volta la notte scorsa.

“Per coloro che stanno discutendo se sono vivo o no, come sto. È il fine settimana, la seconda metà dell’agosto 2023. Mi trovo in Africa, quindi coloro a cui piace discutere della mia liquidazione, della vita intima, dei guadagni o di qualsiasi altra cosa… Va tutto bene”, afferma Prigozhin nella clip.

L’ex capo della Wagner, osservano i media, indossa gli stessi abiti che aveva durante il suo videomessaggio pubblicato il 21 agosto scorso, quando affermava che la sua società “rende la Russia ancora più grande in tutti i continenti e l’Africa ancora più libera”. Si ritiene che il video pubblicato la notte scorsa sia stato registrato in Mali, commenta Ukrainska Pravda, ed è dal Mali che Prigozhin stava tornando a San Pietroburgo quando il suo aereo si è schiantato al suolo. Secondo Grey Zone, il video è stato girato il 19-20 agosto, quindi solo 3-4 giorni prima dell’incidente aereo.