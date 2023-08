“Quello che non va è la logica di distribuzione: vaga e disomogenea. Ad oggi contiamo quasi 1.300 minori non accompagnati ma sappiamo che ve ne sono tantissimi altri non censiti perché sfuggono ai controlli e in tal modo non siamo in grado di tutelarli. L’Italia chiede una distribuzione più uniforme in Europa, ma io, da sindaco di Milano, la richiedo in primo luogo tra tutti i comuni del nostro Paese. Di questo ne vorrei parlare con il ministero”, ha affermato sulla questione migranti il sindaco Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di apertura degli Europei di salto ostacoli all’Ippodromo San Siro.