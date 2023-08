“Vi invitiamo a rivolgervi all’agenzia turistica WAGNER GROUP©“: sul canale Telegram della brigata dei mercenari è stata lanciata una nuova campagna di reclutamento. Lo scorso 24 agosto, all’indomani dell’incidente aereo costato la vita al fondatore Yevgeny Prigozhin, i miliziani si erano impegnati a “portare a termine tutti i compiti” che erano stati loro assegnati. E quindi le assunzioni non si fermano, soprattutto il giorno dopo i funerali del loro leader. “Chi vuole trovare un lavoro”, recita il messaggio diffuso dal Gruppo, “può contattare il call center o inviare una mail” per candidarsi all’assunzione. L’importante è preparare prima i documenti richiesti dalla compagnia.

Il primo requisito è cancellarsi da tutti i social media. Poi, sono obbligatori il passaporto, una fedina penale pulita e tre foto (con dei formati specifici). Ma anche diversi certificati medici che attestino la salute del cavo orale, del cuore e dei polmoni, e il non utilizzo di farmaci, psicofarmaci e sostanze stupefacenti. “Ma il fattore più importante è il superamento del test di idoneità fisica“, conclude l’annuncio. Per entrare a far parte della brigata, il candidato deve correre i mille metri in 4 minuti e 30 secondi ed eseguire almeno 13 trazioni alla sbarra. “Quindi, amici, raccogliamo i documenti, prepariamo la forma fisica, alleniamoci e contattiamo il call center!”, conclude il messaggio, prima dei saluti: l’emoticon di un teschio seguita dalla firma, “Gruppo Wagner”.