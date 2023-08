Momenti di tensione a Napoli durante la seconda manifestazione a difesa del reddito di cittadinanza, dopo quella di inizio agosto. I partecipanti al corteo, alcune centinaia di persone secondo l’Ansa, sono riusciti a scavalcare il muretto che dalla strada porta alle rampe autostradali di via Marina. L’accesso è stato aperto da un gruppo di donne durante uno scontro con la polizia che bloccava l’accesso alla rampa. Durante il momento di tensione, con colpi di manganello ad alcuni manifestanti, un altro gruppo è riuscito a scavalcare il guardrail aprendo l’accesso del corteo alla rampa autostradale. Dopo mezz’ora le persone hanno iniziato a lasciare la rampa e sotto una pioggia battente è ripreso il corteo, seguito dalle forze dell’ordine in assetto antisommossa.

La Rete dei comitati per la difesa e l’estensione del Reddito Napoli, che ha promosso la manifestazione, l’aveva presentata come “contro precarietà, disoccupazione, carovita, lavoro nero, salari da fame” e per “estendere il reddito di cittadinanza, e dire basta con la guerra ai poveri” oltre che “per il taglio delle spese militari, contro i condoni agli evasori, per maggiori tassazioni sui profitti delle grandi aziende ed i patrimoni milionari”.