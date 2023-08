“C’è un dato innegabile: dall’inizio dell’anno al 28 di agosto si è registrato un aumento del 103% degli arrivi via mare rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”. Lo ha detto in conferenza stampa, a Palazzo Chigi, il sottosegretario Alfredo Mantovano, in merito ai numeri relativi agli sbarchi di migranti nel nostro Paese. “Questi arrivi – ha aggiunto Mantovano – sono determinati da fattori precisi come l’aumento delle crisi degli Stati di provenienza. Solo il Sudan ha prodotto l’arrivo di 800mila persone”.