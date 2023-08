Il futuro di San Siro e la costruzione di un nuovo stadio in zona San Donato sembrano dividere i tifosi del Milan. “Uno stadio tutto rossonero mi piacerebbe molto perché andrebbe a significare un passo avanti ed è quello che ci vuole per essere competitivi con i top club”, commenta un fedelissimo del Diavolo fuori dal Meazza prima di Milan-Torino di campionato. “È un bel progetto, ma sarebbe scomodo raggiungere San Donato”, fanno invece notare altri supporter milanisti arrivati dalla Brianza. “Avrei innovato San Siro pur di continuare a giocare qui”, aggiunge un altro tifoso. Diffusa è infine la preoccupazione per l’aumento dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti che deriverebbero da uno stadio di proprietà con meno posti.