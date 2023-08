Un elicottero Osprey, appartenente all’esercito statunitense, è precipitato nel corso di un’esercitazione militare nel nord dell’Australia verso le ore 11 locali. Più precisamente al largo di Darwin, vicino all’isola di Melville. Almeno tre dei 23 marine che si trovavano a bordo del velivolo sono stati dichiarati morti da fonti ufficiali della marina statunitense. “Altri cinque sono stati trasportati al Royal Darwin Hospital in condizioni gravi” ha poi precisato la fonte.

L’Osprey V-22 è un convertiplano, un ibrido fra un aereo e un elicottero, con due rotori orizzontali alle estremità delle ali per il decollo e l’atterraggio verticali, che si riposizionano in avanti come eliche per il volo. Le esercitazioni a cui stavano partecipando sono denominate “Predators Run” e vi partecipano circa 2.500 militari provenienti da Australia, Stati Uniti, Indonesia, Filippine e Timor Est.