Matteo Salvini dal Trentino, dove sabato sera è impegnato in un comizio alla festa della Lega a Pinzolo, annuncia i prossimi provvedimenti che intende portare al tavolo del consiglio dei ministri e propone un rinvio dello stop agli Euro 5 diesel deciso dalla giunta di centrodestra della Regione Piemonte guidata da Alberto Cirio: “Quello dello stop degli euro 5 in Piemonte – ha detto – va quantomeno rinviato perché non è così che si aiuta l’ambiente, anzi, così si danneggiano i lavoratori”.