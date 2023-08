“Sono giorni in cui leggiamo notizie tragiche di femminicidi e di episodi di stupri e di violenza di genere. Io vorrei fare appello alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: questo non è un tema su cui utilizzare la solita dialettica tra le forze politiche. Vorrei che lavorassimo tutti insieme per fare un grande investimento, che serve, di prevenzione, oltre che sulle misure di repressione su cui abbiamo già dato la nostra disponibilità a lavorare”. Così Elly Schlein, a margine della Festa del Pd di Modena. “Il mio appello è alla maggioranza e in particolare alla prima presidente del Consiglio donna”, ha detto la segretaria del Pd alla Festa dell’Unità di Modena.