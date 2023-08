“È un momento che ha delle sfide con le quali la politica si deve misurare, per dare risposte ai bisogni concreti delle persone. Sono giorni in cui stiamo girando queste nostre feste dell’Unità, momenti di comunità ma anche di battaglia politica sulle questioni che abbiamo posto al centro di questa estate di militanza. A partire dalla difesa della sanità pubblica su cui questo governo ha già cominciato a tagliare”. Lo ha sottolineato la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando alla festa dell’Unità all’Ippodromo di Modena. “Si rischia di smantellare il pubblico a favore del privato. Bisogna invece continuare a investire maggiori risorse nella sanità. La lezione amara della pandemia è proprio questa: investire per una sanità migliore e anche più prossima, più vicina alle persone, quindi sanità territoriale, assistenza domiciliare su cui a livello di indicatori europei siamo indietro rispetto ad altri Paesi”, ha aggiunto Schlein.