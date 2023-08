Venditore ambulante e ricettatore. Dietro a una pila di rotoli di carta e qualche anguria, nasconde uno scooter rubato a Foggia e ne promuove la vendita in rete a 250 euro. È quanto mostra un video ripreso dal web e pubblicato dal deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs) sul suo profilo social: “Una televendita surreale, sconcertante. Va verificata questa vicenda con la massima attenzione per capire se si tratti davvero di un sistema consolidato di ricettazione”, scrive il parlamentare napoletano. L’ambulante, come un banditore d’asta, esibisce la refurtiva e ne sottolinea tutti i pregi e i vantaggi ammonendo gli interessati a non attardarsi nel concludere l’affare. E a tal proposito sottolinea tutte le altre occasioni che in passato ha proposto in rete.