Un ragazzo che nuota nella fontana del Tritone, in piazza Barberini, con tanto di immersione. Poi, senza alcun problema, esce e si siede sul bordo della fontana, incurante dei passanti. È quanto si vede in un video pubblicato sui social dalla pagina Instagram “Welcome to Favelas” e diventato subito virale. Le immagini, come prevedibile, hanno scatenato l’ira degli utenti. Il ragazzo, probabilmente, voleva rinfrescarsi dalla calura estiva, ma il fatto di averlo fatto all’interno di un’opera del 1600 di Gian Lorenzo Bernini, non è andato giù a molti che hanno soprattutto attaccato la città. “Tutto normale… Ormai Roma è terra di nessuno”, ha scritto un utente. “Che schifo”, ha semplicemente osservato un altro.