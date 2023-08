L’ex giocatore di rugby Paolo Vaccari ha condiviso sul suo profilo Facebook che mostra la squadra Femi Cz Rugby Rovigo Delta intervenire in aiuto di un automobilista finito in un fossato accanto al campo di Merano, dove il team si trova in ritiro. I giocatori corrono subito in suo soccorso e riportano l’auto in carreggiata in pochi secondi.