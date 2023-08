Le voci sul riavvicinamento saudita-israeliano sono notevolmente aumentate nelle ultime settimane, soprattutto ora che c’è interesse nell’attuale amministrazione americana a realizzare questo colpo diplomatico nel loro ultimo anno nello Studio Ovale, in modo che possa essere promosso dai democratici statunitensi come uno storico accordo di normalizzazione diplomatica. Secondo il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jack Sullivan, l’apertura dello spazio aereo sopra l’Arabia Saudita per i voli civili da Israele è uno dei passi più tangibili che sono stati raggiunti fino a questo momento.

Allo stesso tempo, è interessante vedere la prima nomina saudita di un inviato presso l’autorità palestinese, che porta Riyadh al centro anche della questione palestinese. Tuttavia, i sauditi sembrano avere un approccio diverso dai precedenti tentativi di normalizzazione con Israele che i paesi arabi del Golfo avevano portato avanti precedentemente. I precedenti tentativi si sono concentrati sul rapporto tra Israele e gli arabi senza menzionare i palestinesi, ma i sauditi insistono nel mantenere la questione palestinese all’ordine del giorno.

Questo approccio non sarà comodo per un governo come quello di Netanyahu, che ha sfruttato l’imponente potenziale della pace con gli arabi piuttosto che con i palestinesi. Ma la pace con l’Arabia Saudita non può essere paragonata a nessun altro accordo con i paesi arabi in quanto è il più grande e importante paese arabo, il leader del mondo sunnita e l’attore ufficiale nell’iniziativa di pace araba. Godono anche di una geografia strategica e di un’economia forte che Israele prenderà sempre in considerazione nei suoi tentativi di realizzare questo accordo.

Questo nuovo approccio saudita influenzerà anche il concetto portato avanti degli accordi di Abramo, che sono stati utilizzati nei precedenti accordi di pace. Anche se l’idea in sé non scomparirà, sarà meno influente come strumento per normalizzare le relazioni. Il modello saudita si concentrerà più sulla politica che sulla religione, il che spiega perché i sauditi, come leader dell’iniziativa di pace araba, si stanno concentrando sull’impegno con tutte le parti palestinesi.

Gli osservatori delle dinamiche regionali hanno notato una nuova attenzione saudita sulla questione palestinese. Lo ha dimostrato la visita del presidente palestinese Mahmoud Abbas a Riyadh per gli incontri con il re dell’Arabia Saudita Salman e il principe ereditario Mohammed Bin Salman lo scorso aprile. È stato anche interessante vedere i sauditi invitare membri di alto profilo di Hamas, tra cui Ismail Haniyeh e Khalid Mashal, a visitare l’Arabia Saudita e fare Umrah alla Mecca durante lo scorso Ramadan e alcuni credono che sia stata invitata anche una delegazione del movimento della Jihad islamica.

Il ritorno di Hamas in Arabia Saudita è significativo e dà ai sauditi più influenza in Palestina, e potrebbe anche chiudere il capitolo sulla disputa politica con i Fratelli Musulmani, che porrà i sauditi in una posizione migliore per negoziare sulla base dei loro interessi strategici.

Alcuni sostengono che la questione dell’iniziativa di pace araba sia un ostacolo al miglioramento delle relazioni tra Arabia Saudita e Israele come un’importante condizione saudita difficile da attuare. Ma questa iniziativa è sempre soggetta a modifiche che si adattano alla situazione attuale, proprio come nel 2002. Ciò richiede un maggiore impegno saudita con le fazioni palestinesi e una comprensione da parte degli israeliani che questo è il percorso per qualsiasi nuovo accordo di pace.