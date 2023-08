Un bambino di 7 anni è riuscito a salvare il padre 58enne da un infarto che lo ha colto nel giorno di Ferragosto mentre era alla guida nei pressi di Bolzano. L’uomo si è accasciato al volante e a quel punto il figlio ha avuto la prontezza di gettarsi tra le gambe del padre – ormai privo di sensi – togliendo il piede dall’acceleratore e tirando il freno a mano, riuscendo così ad evitare un impatto. Dopodiché ha preso il cellulare del padre ed ha lanciato l’allarme chiamando il 112. Sul posto sono giunte in breve tempo polizia municipale e l’auto medica che ha trasportato l’uomo in ospedale, dove si trova attualmente in buone condizioni.

“Non voglio fare di mio figlio un eroe”, ha commentato la madre parlando al Corriere del Trentino, “ma quello che conta di questa storia è l’atteggiamento che dobbiamo avere verso gli smartphone. Non dobbiamo descriverli come il male assoluto ai nostri figli ma spiegare loro che possono essere strumenti efficaci per molte azioni positive. Anche salvare una vita, come testimonia quanto accaduto a Ferragosto”. Su come comportarsi in caso di emergenza e su quale fosse il numero da allertare è stata lei stessa ad insegnarlo al figlio: “Gliel’ho spiegato diverse volte. Spesso guardando dei film assieme. Vedevo le scene e sottolineavo gli atteggiamenti giusti in caso di emergenza”. “A scuola”, prosegue, “mi ha detto che non hanno mai parlato di questo”.