A 7 anni dal terremoto del 2016 che devastò il centro Italia e uccise in tutto 299 persone, ad Amatrice è stato realizzato solo il 30% dell’intera ricostruzione prevista. Lo ha affermato il sindaco del borgo nel reatino Giorgio Cortellesi. “L’80% delle case era distrutto e si è ricostruito poco rispetto a quello che dovrebbe essere fatto” ha detto il primo cittadino, aggiungendo che “il disagio sociale è aumentato tantissimo” in paese. “Ci vorranno ancora anni per rivedere ciò che c’era prima”