Furti e borseggiatori tornano a dominare cronache e allarmismi romani in seguito a diversi episodi di disordini. Nella serata di lunedì 21 agosto la metro B di Roma è stata chiusa temporaneamente a causa di uno scippo a bordo, ma questo non rappresenta che l’inizio dei disagi registrati negli ultimi giorni. Nel pieno centro storico in via Pastini, a due passi dal Pantheon, sabato sera è scoppiata una rissa tra passanti e una coppia con precedenti per furto. I due si aggiravano tra i tavoli di un ristorante senza che l’intervento dei titolari potesse convincerli ad allontanarsi, così, dopo un secondo avvicinamento al locale, sono partiti calci e i pugni in strada, sotto lo sguardo sorpreso di decine di turisti seduti a cena.

Nella sola giornata di domenica 20 agosto, e soltanto nell’area del centro storico, sono 11 gli arresti per furto eseguiti dai carabinieri. Tra i ristoratori del centro c’è chi si ingegna: alcuni hanno sistemato sotto i tavoli degli speciali ganci “a scatto” ai quali assicurare zaini e borse. “Li abbiamo collaudati, se tiri non viene via e non puoi insistere”, spiega il dipendente di una trattoria all’Esquilino parlando al Messaggero.

Sui social le segnalazioni di aree a rischio scippo si susseguono, insieme ai post di chi riesce a filmare e a smascherare i ladri in diretta. Tra i gruppi di visitatori esteri in vacanza a Roma si moltiplicano consigli e raccomandazioni: evitare di indossare “abiti da turista” e comprare biglietti di musei in anticipo per non sostare a lungo in aree affollate, come scrivono i blogger francesi. La hit di sottofondo per post e reel girati a Roma è ormai il tormentone scandito dalla leghista Monica Poli: “Attenzione pickpockets, allarme borseggiatrici”, e qualcuno in un commento ammette: “È la prima cosa che mi viene in mente mentre sono tra la folla in Italia”.