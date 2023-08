È sfrecciata domenica notte col rosso a Midtown Manhattan, investendo sette persone, sulla West 36th Street verso l’incrocio con la 6th Avenue. Una donna alla guida di una Honda Accord ha investito sette persone: tra loro ci sono anche due coniugi italiani, Matteo Maj e Giulia Gardani, entrambi di Piacenza. La donna, la 29enne Iman Lucas, dopo avere investito i pedoni non si è fermata ed è stata arrestata, scrive la Voce di New York, “nel Queens dopo essere stata coinvolta in un incidente con tre auto sulla Long Island Expressway all’altezza della Clearview Expressway”. Pare che l’investimento non sia stato intenzionale né tanto meno legato a motivi terroristici.

Secondo quanto scrive il giornale online in lingua italiana, Maj – graphic designer 51enne – “è stato operato per un trauma facciale (nell’impatto si è rotto il naso)” e ieri è di nuovo stato operato “per un intervento a tibia e perone”, mentre Gardani, 34 anni, istruttrice federale di tennis, “è arrivata al pronto soccorso in gravi condizioni, ha subito un lungo intervento di cinque ore per una lesione alle vertebre cervicali“. La coppia era in viaggio negli Usa e sarebbe dovuta rientrare il 21 agosto in Italia.

Monica Maj, sorella di Matteo, al Corriere della Sera ha dichiarato di avere parlato col fratello poche ore dopo l’incidente. Le ha detto che nessuno dei due è in pericolo di vita poi le ha descritto la dinamica dell’incidente: “Matteo ci ha raccontato che stava attraversando assieme a sua moglie lungo le strisce pedonali, con loro altri passanti, e improvvisamente è sopraggiunta quell’auto che ha travolto tutti. Tutto è successo in una frazione di secondi“. La coppia è sposata da circa due anni e questo era il loro viaggio di nozze.