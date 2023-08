Neymar ha passato 6 anni della sua carriera al Paris Saint Germain senza aver mai imparato il francese. La dimostrazione arriva da un video postato dal suo nuovo club, l’Al-Hilal, che ha accontentato ogni suo capriccio pur di averlo nel campionato saudita. Il brasiliano, ancora fermo per un infortunio, ha incontrato il palestra il suo nuovo compagno di squadra, Kalidou Koulibaly. Le due stelle ricoperte di petroldollari hanno provato a scambiare due parole. Il senegalese ex Napoli, che ha anche nazionalità francese, ha pensato di poter parlare nella lingua transalpina con Neymar. Che invece con un certo imbarazzo ha ammesso di non essere in grado di sostenere una conversazione in francese.

“Se parlo francese? Un pochino…”, ha ammesso il brasiliano sghignazzando. Un elemento che forse più di molti altri certifica il suo scarso impegno, soprattutto dal punto di vista mentale, durante la sua lunga esperienza a Parigi. Alla fine l’avventura al Psg si può ritenere un fallimento per Neymar, che nonostante compagni di squadra stellari non è mai riuscito a vincere la Champions League con i francesi. E per lunghi periodi è rimasto fermi causa ripetuti infortuni. La sua carriera, dopo Santos e Barcellona, è stata una lunga discesa, che si conclude con l’approdo in Arabia Saudita a soli 31 anni. Per riabilitarsi l’unica chance sarà provare a vincere qualcosa di importante con il suo Brasile.