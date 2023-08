“Se farò bene il mio lavoro continuerò a essere ministra. Meloni non farà rimpasti di governo, e lo ha detto lei. Il governo è coeso, il presidente del Consiglio è molto capace. Sono l’unica ministra che ha avuto due fiducie e dico alle opposizioni: fatevene una ragione, non mi dimetto“. Lo ha detto Daniela Santanchè, ministra del Turismo, rispondendo alle domande di Stefano Zurlo sull’ipotesi di un passo indietro visto il suo coinvolgimento nell’inchiesta Visibilia. La ministra era ospite de ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, in provincia di Lucca.