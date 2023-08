Stefania Scarpati e Sabrina Biscardi, due avvocate in viaggio, hanno riferito ad Ansa di essere bloccate all’aeroporto di Haneda, a Tokio, insieme a centinaia di altri turisti italiani in attesa del volo 793 Tokyo-Roma di Ita Airways.

In un primo momento si era parlato di cancellazione del volo, in seguito la compagnia ha chiarito che “non c’è stata nessuna cancellazione, ma un ritardo di 24 ore di un volo e di 12 di un altro per una causa tecnica che ha interessato un aereo ad Haneda”. Ai passeggeri” – ha aggiunto Ita – “è stata fornita l’assistenza prevista in questi casi dalla normativa, tra cui informativa e pasto in aeroporto e pernotto in albergo. Tutti i passeggeri coinvolti che avrebbero dovuto proseguire per altre destinazioni in prosecuzione da Fiumicino sono stati riprotetti. Ci scusiamo per il disagio” – concludono dalla compagnia – “ma abbiamo cercato di far fronte ad una situazione imprevista ed imprevedibile tentando di minimizzare le conseguenze per i passeggeri”.

Diversa la situazione descritta dalle due viaggiatrici: “Qui c’è uno sportello di Ita Airways”, hanno denunciato, “ma nessuno ci ha detto niente, è chiuso. Siamo abbandonati a noi stessi, ma qui ci sono famiglie con bambini. “È allucinante e non sappiamo quando finirà. Abbiamo in mano solo dei voucher ridicoli e valuteremo tutte le azioni legali da fare”, hanno aggiunto. Secondo quanto riferito, l’Airbus 350 di Ita-Airways doveva decollare alle 12.40 ora locale (le 5 in Italia) per atterrare a Fiumicino alle 20,25 ma il volo di venerdì è stato prima rinviato di tre ore, poi di 11, fino ad essere spostato al sabato.