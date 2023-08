“Stiamo entrando al porto di Lampedusa. Le autorità ci hanno dato il permesso di sbarcare le persone salvate”. Lo annuncia la ong Sea Watch che da ore si trovava in difficoltà con 72 persone a bordo della nave Aurora e l’indicazione del porto di Trapani. “Non è chiaro – fanno sapere gli umanitari – se Aurora sarà bloccata“. “Ciò che è certo è che non avevamo scelta. Salvaguardare le persone è la nostra priorità e Trapani – concludono – non è mai stata un’opzione praticabile“.

“Le autorità italiane hanno assegnato deliberatamente un porto irraggiungibile alla nostra Aurora. Abbiamo bisogno al più presto di un’autorizzazione per raggiungere Lampedusa, porto più vicino, o del trasbordo di tutti i naufraghi su una nave più grande” avevano comunicato stamattina dalla Ong. “Ieri Aurora ha prima supportato Open Arms e ha poi soccorso 72 persone in difficoltà – proseguono dalla Ong -. Nonostante sia a corto di carburante dopo 16 ore di operazioni in mare, le è stato assegnato Trapani come porto di sbarco. Per Aurora è irraggiungibile. Lo spazio a bordo è scarso, i naufraghi molti e, mentre il sole inizia a bruciare, stiamo esaurendo l’acqua potabile. Tutte condizioni che rappresentano un concreto pericolo per le persone soccorse. Lampedusa è circa quattro volte più vicina di Trapani. Chiediamo che si cessi di giocare con la vita delle persone e che si permetta ai naufraghi di sbarcare nel porto sicuro più vicino, è un loro diritto”.