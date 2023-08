“Il centrodestra opponendosi al salario minimo fa la guerra ai poveri e non alla povertà, mentre stiamo raccogliendo migliaia di firme proprio per questo provvedimento di giustizia sociale”. Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli in un video. Bonelli sottolinea che “il caro vita sta facendo entrare nella soglia di povertà tante famiglie italiane” e questo “perché il governo affossa la transizione energetica a favore della speculazione delle compagnie petrolifere”. In questi giorni Bonelli sta condividendo numerosi video in cui rilancia la petizione, da firmare su salariominimosubito.it, lanciata dalle opposizioni per sostenere la proposta di legge unitaria.

