Non si placa il maltempo che sta colpendo la Germania. Dopo il nubifragio che mercoledì sera ha letteralmente sommerso l’aeroporto e la città di Francoforte, la scorsa notte è toccato a Norimberga. Gli allagamenti hanno interessato diverse aree della città bavarese. Diverse auto e mezzi pubblici sono rimasti bloccati nell’acqua che è entrata anche mentre i bus erano ancora circolanti, come si vede in alcuni video circolati sui social. In un sottopasso, più persone si sono dovute liberare da sole, uscendo dai finestrini delle loro macchine secondo quanto riporta Sz, citando anche un portavoce dei vigili del fuoco. Molti scantinati e garage sotterranei di Norimberga sono stati inondati e i soccorritori hanno dovuto usare anche i gommoni per muoversi tra una richiesta e l’altra. Anche parti della stazione ferroviaria principale e delle stazioni della metropolitana sono state allagate. Complessivamente, in poche ore i pompieri sono dovuti intervenire centinaia di volte.